Presenečenja so še vedno mogoča

Velika, včasih celo senzacionalna odkritja oziroma razkritja umetniških del niso tako redka, vsako leto jih je v svetu vsaj ducat. Pri tem praviloma ne gre za kakšne najdbe na podstrešjih ali v obskurnih starinarnah, temveč se večina »odkritij« zgodi pri preverjanju muzejskih in galerijskih depojev, kjer so bile atribucije pripisane površno. Je pa vsekakor nenavadno, da so bile najdbe kar dveh dokaj pomembnih del v enem samem tednu pri nas. Najprej so iz galerije Antikvitete Novak sporočili, da je galerist Franci Novak odkril domnevno zadnjo variacijo kipa Poljub slovenskega kiparja Ivana Zajca, le nekaj dni kasneje je galerist Leon Pogelšek medijem predstavil akt, pripisan slovenski slikarki Ivani Kobilci.