Radikalni glas proti avtokraciji

Po mnenju Edit András imajo vsi delavci v umetnostnem sistemu, vključno z umetniki, kustosi in pisci, odgovornost opominjati na inherentno refleksivnost in kritični potencial umetnosti. »Ne govorim o neposredni politični umetnosti, a menim, da mora imeti močna in relevantna umetnost tipala za zaznavanje skritih procesov v našem hitro spreminjajočem se svetu. Vizualnost ima veliko moč, da prek čutov posreduje sporočilo, ki nas lahko povzdigne ali hipnotizira ter nam zleze pod kožo, ne da bi se tega zavedali. Zato si jo prisvajajo, uporabljajo in zlorabljajo voditelji in avtoritativne organizacije za manipulacijo oziroma politične namene.«