Med vojno so nas učili, da ne smemo biti sebični

V nadaljevanju preberite:

»Vselej ostane kaj, kar lahko ljubiš,« so besede dramatičarke Lorraine Hansberry, ki uvajajo v roman To objokovano telo (prevedel Andrej E. Skubic, Goga, 2024), v usodo protagonistke Tambudzai, ujete v socialne in družbene strukture, prepredene z odtujenostjo in nasiljem. Kajti vselej ostane kaj, kar lahko ljubiš – a to ne pomeni, da je ljubiti lahko.