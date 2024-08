Seznam ogroženih spomenikov se daljša

V nadaljevanju preberite:

Italija je prva po številu vpisov­ na Unescov seznam svetovne dediščine in za en vpis vodi pred Kitajsko.­ Antična cesta Via Appia, ki so jo vpisali na zasedanju Unescovega odbora za svetovno dediščino, ki se je nedavno končalo v New Delhiju, je šestdeseti vpis na seznam. Letos so uvrstili na seznam 24 novih kulturnih in naravnih znamenitosti, od teh se v eni, območju grobišč Moidams v Indiji iz časa dinastije Ahom, prepletata obe karakteristiki. Poleg Italije, Kitajske, Brazilije in Indije so na seznamu novi spomeniki iz Romunije, Rusije, Irana, Etiopije, Južne Afrike, Tajske, Burkina Fasa, Japonske, Palestine, Nemčije, Malezije, Savdske Arabije, Kenije, Jordanije, Bosne in Hercegovine, Francije, Markizinega otočja v Francoski Polineziji in Velike Britanije.