Slovenske umetnice in umetniki na mednarodni razstavi v Oslu

Kot je dejala Mara Ambrožič Verderber, direktorica Obalnih galerij Piran, ki je razstavo (Everything Is) Not What It Seems / Vse ni tako, kot se zdi zasnovala, razvila in oblikovala, so tovrstne mednarodne koprodukcije v Sloveniji redkost, »predvsem so redke koprodukcije, ki niso vezane na zgodovinske razstave«. Ob tem je ključno, da si bo razstavo ogledala ne le splošna, temveč tudi strokovna javnost – v načrtu so ogledi za zbiratelje, kustose, galeriste in vodje umetnostnih institucij tako iz Norveške kot tudi Švedske in Danske.