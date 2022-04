Solidarnost kot odgovor na nasilje

V nadaljevanju preberite:



»S tem časopisom smo poskusili izraziti spoštovanje in pozornost vsem, ki so obtičali na obrobju Evropske unije, tistim, ki so bili iztrgani iz zgodovine, odrinjeni na rob in prisiljeni v ponavljajoče se migracije. Publikacija raziskuje pogoje, želje in stiske ljudi, ki iščejo boljše in varnejše življenje v Evropski uniji. Vizualizira čas med nevarnimi, celo smrtonosnimi poskusi igre – kot jo imenujejo – na balkanski begunski poti, ki jo zaznamujejo mine, zidovi, rezilna žica, sistemsko nasilje in zlorabe policije […].

Keine Chance dokumentira trenut­no politično in družbeno realnost, postavlja pod vprašaj zakonodajo, ki je ustvarila obstoječe razmere in v odgovor na nasilje ponuja – solidarnost,« je v uvodniku časopisa Keine Chance, v katerem z besedili poleg Kristine Božič sodelujejo še Desmond Happy, Matiullah Intizar in Mirjana Dragosavljević, zapisal njegov pobudnik Jošt Franko (1993), vizualni umetnik in fotograf, ki se posveča dolgoročnemu in poglobljenemu raziskovanju zgodb marginaliziranih posameznikov in skupin (med letoma 2013 in 2014 je spremljal družine kmetovalcev, ki živijo za frontno črto v Gazi, zatem pa z Meto Krese sledil globalni verigi pridelave bombaža ter izdelave oblačil).