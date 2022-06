Spominska razstava del Franceta Slane

Do 20. junija je v Galeriji Hest v Ljubljani na ogled razstava nedavno v visoki starosti preminulega slikarja Franceta Slane. Njegova dela so med slovenskimi ljubitelji likovne umetnosti in zbiratelji cenjena in iskana.

France Slana se je poslovil v 96. letu starosti, najpogosteje je ustvarjal v klasičnih tehnikah olja in akvarela. Slovel je kot slikar z obsežnim opusom, še posebej priljubljeni so njegovi petelini. Za svojo ustvarjalnost, ki velja za samosvojo in izvirno, je leta 1965 prejel nagrado Prešernovega sklada (cikel umetniških stvaritev z motiviko po potresu porušenega Skopja).

Rodil se je 26. oktobra 1926 v Bodislav

cih pri Ljutomeru, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Splitu. Družina se je v njegovih dijaških letih preselila v Ljubljano in tam je nadaljeval šolanje. Drugo svetovno vojno je preživel med partizani, po osvoboditvi pa se je vpisal na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani. V svoji uspešni slikarski karieri je imel več kot 150 samostojnih razstav doma in po svetu. Leta 1953 je postal prvi umetnik s samostojno razstavo v Galeriji Hest, aktualna razstava pa je njegova deveta. »S Francetom Slano sem sodeloval že od začetkov svojega dela. Pred več kot 40 leti sem ravno od njega kupil svojo prvo sliko. Galerija Hest je z njim sodelovala vse od začetka svojega delovanja. Prva razstava v galeriji pred 33 leti je bila razstava del Franceta Slane. Prav tako smo leta 2000 izdali njegovo monografijo. Zaradi dolgoletnega tesnega sodelovanja, ki se je razvilo v prijateljstvo, smo se mu odločili pokloniti s spominsko razstavo,« je povedal galerist Emil Šarkanj, ki je prvo Galerijo Hest odprl leta 1989 v Mariboru, ljubljanska podružnica pa je odprla svoja vrata leta 1993.

Dela bodo na ogled do 20. junija. FOTO: Galerija Hest

Na tokratni spominski razstavi so predstavljena dela v tehniki olja na platnu iz različnih obdobij umetnikovega ustvarjanja. »Izbor del, nastalih v 60. in 70. letih 20. stoletja, ki motivno prikazujejo stare mline, kozolce, mestne kompozicije in morske obale oziroma zalive, nas popelje v njegovo zgodnejše ustvarjalno obdobje, kjer je opazna prevladujoča uporaba 'zemeljskih' barvnih tonov in je viden njegov osebni odnos do minevajočega sveta okoli njega. Razstavljena dela, nastala v kasnejših obdobjih (vse do leta 2012), predstavljajo njegovo motivno bogato raznolikost, vse od živalskih motivov, človeških množic, obalnih nabrežij in cvetličnih tihožitij šopkov. Navsezadnje prerastejo tudi v same abstraktne kompozicije, so barvo intenzivna in močna v svojih likovnih strukturah in njihovi izpovednosti,« je povedala vodja Galerije Hest v Ljubljani Edita Filo in dodala, da nam raznovrsten nabor Slanovih del predstavlja avtorja, ki je v času svojega dolgoletnega umetniškega snovanja dojemal svet okoli sebe v vsej njegovi raznolikosti in ga kot takega tudi prenašal na umetniška platna.