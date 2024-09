»Muzej brez doma« svoje zaklade predstavlja v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Program razstav mednarodnih partnerjev Narodne galerije se je znova usmeril proti Hrvaški, tokrat proti zagrebškemu Muzeju za umetnost in obrt, ki je eden najstarejših v državi.

Medtem ko njegovo neorenesančno palačo, zgrajeno leta 1888, dobra štiri leta po usodnem potresu še vedno prenavljajo, je v Ljubljani dostopen izbor njegovih slik, kipov in grafik. Tudi del nekaterih klasičnih imen zahodnoevropske umetnosti iz železnega repertoarja tamkajšnje stalne zbirke.

Muzej se v Narodni galeriji predstavlja z reprezentančnim izborom, ki so ga pripravili v Zagrebu in ga podpisujejo kustosinje Ljerka Dulibić, Jasmina Fučkan in Antonia Došen.

Hiter pregled kataloga ponudi vtis, da gre za presek nekaterih pomembnih umetnin starih mojstrov iz mednarodnega prostora iz nekdanje stalne postavitve muzeja, a ne prav vseh, ob katerih so bila navedena imena znamenitih avtorjev, ki se jih lahko spomniš s predpotresnega obiska pred leti. Pomemben segment v izboru, ki sega od 14. do 18. stoletja, so tudi dela nekaterih umetnikov, ki so povezani s slovenskim prostorom.