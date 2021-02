Umetnost med Jadranom in Baltikom

V nadaljevanju preberite:



- Pred osmimi leti sta Fruzsina Kígyós in Róna Kopeczky v žel­ji po povezovanju, združevanju in razvijanju razdrobljenega pol­ja sodobne umetnosti regije sred­njevzhodne Evrope ustanovili neprofitno in interdisciplinarno kooperativo Easttopics, ki je sprva delovala med Madžarsko in Srbijo, dandanes pa služi umet­nikom, kuratorjem in galeristom enaindvajsetih držav.



- »Po padcu železne zavese so se vzhodnoevropske države večinoma odločile, da bodo zrle proti Zahodu in ga poskušale posnemati, pri čemer pa so se pogosto regionalno izolirale, namesto da bi vstopale v dialog in izmenjavo s sosednjimi državami. To je med drugim – tudi v sodobni umetnosti – povzročilo razdrobljenost na podregije, srednjevzhodna Evropa pa je obveljala za manj razvito in manj cenjeno,« povzema ekipa East­topics.



- V želji po preseganju tovrstnih okvirov ter obveščanju tako splošne kot strokovne javnosti so Fruzsina Kígyós, Róna Kopecz­ky in Alexandra Nagy vzpostavile prosto dostop­no spletno vozlišče informacij, novic in kontaktov, letno mednarodno kuratorsko in umetniško rezidenco, rezidenčno publikacijo ter galerijo Easttopics Gallery, ki v Budimpešti gosti tako umetnike kot kuratorje iz srednjevzhodne Evrope.