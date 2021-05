Uradnega potrdila odpovedi še ni

V nadaljevanju preberite:

»Pričakujemo pojasnilo in upamo, da v ozadju odločitve ministrstva za kulturo oziroma ministra Vaska Simonitija ni nestrinjanje z izborom. To bi bil popoln absurd,« je odpoved razstave slovenskih umetnikov in umetnic v evropskem parlamentu med predsedovanjem Slovenije svetu Evropske unije komentirala Andreja Hribernik, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti.