Vsa moja dela govorijo o stigmatizaciji

Fotografije Nan Goldin, ki človeško izkušnjo razpirajo kot odprto rano, neprizanesljivo in milo hkrati, so s podobami transgresivnega življenja na spodnjem Manhattnu ter univerzalnimi temami intimnosti, želje, destruktivnosti in skupnosti zaznamovale generacije, je poudaril Fredrik Liew, kurator retrospektive ter glavni kurator muzeja Moderna Museet v Stockholmu, kjer so razstavo zasnovali z muzeji in galerijami Stedelijk (Amsterdam), Nova narodna galerija (Berlin) in Pirelli HangarBicocca (Milano).