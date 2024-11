Ko so kronične bolezni kolateralna škoda kapitala

V nadaljevanju preberite:

V Zenici, ki kot eno od najbolj onesnaženih mest na svetu leži v središču Bosne in Hercegovine, so rakava obolenja, otroška sladkorna bolezen in bolezni dihal nekaj vsakdanjega. Vzrok? Jeklarna in koksarna, ki kot največji­ delodajalec na tem območju zavzema četrtino mesta ter med drugim skrbi, da količina škodljivih delcev v zraku 254-krat presega dovoljeno. Dokumentarni film Nebo nad Zenico režiserjev Nanne Frank Møller in Zlatka Pranjića, od 22. novembra dostopen na pretočni platformi Max, nam približa realnost posameznikov, ki trpijo za posledicami, ob tem pa spremlja njihov boj za čistejše, varnejše okolje.