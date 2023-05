Za holandskega mojstra je bilo pri nas vedno zanimanje

»Danes je velik praznik, k nam so za tri mesece prišle v goste izbrane Rembrandtove grafike,« je v uvodu nagovora na slavnostnem odprtju razstave Rembrandt. Grafike največjega starega mojstra 25. aprila dejala direktorica Narodne galerije Barbara Jaki. Avla galerije je bila nabito polna. Po uradnem delu, v katerem so spregovorili še Johan Verboom, Milou Halbesma, Epco Runia in Asta Vrečko, se je pred razstavno dvorano vila vrsta, saj si je bilo Rembrandtove grafike – v omejenem številu naenkrat – že mogoče ogledati.

FOTO: Črt Piksi

Barbara Jaki

​direktorica Narodne galerije Težko smo pričakovali razstavo enega od najpomembnejših in najvplivnejših predstavnikov zahodne umetnosti, ki je bil slaven in cenjen že v času življenja, njegov vpliv na poznejše ustvarjalce je bil izjemen in traja do današnjih dni. Enako brezčasna in vedno moderna je univerzalnost njegovega likovnega izraza, ki mu je zagotovila visoko mesto v zgodovini. Nizozemski umetnik 17. stoletja je zato tudi naš umetnik, le na videz časovno ali geografsko oddaljen, a še vedno aktualen v človeški dimenziji svojega dela.

FOTO: Črt Piksi

Johan Verboom veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji Med Nizozemci Rembrandt velja za najbolj znanega umetnika, slikarja, velikega mojstra tako imenovane zlate dobe. Tudi po svetu velja za enega od največjih nizozemskih slikarjev, čeprav mu verjetno dela konkurenco Vincent van Gogh. [...] Rembrandt je vsekakor izjemen ambasador naše države. [...] Zame je ta razstava dokaz dobrega sodelovanja med Slovenijo in Nizozemsko. Tako kot odnosi med našima državama je na zelo visoki ravni.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Milou Halbesma direktorica Muzeja Rembrandtova hiša Ta razstava je velik mejnik. Že v preteklosti smo pripravljali razstave na tujem, na primer pred dvajsetimi leti jih je bilo veliko. Takrat smo obiskali Ljubljano. Potem je naša dejavnost v tujini počasi zamrla. Zadnjo razstavo v tujini smo pred osmimi leti odprli na Japonskem. Ta je precej drugačna od tistih, ki smo jih pripravili prej, in je v veliki meri drugačna tudi od tiste, ki smo jo pred triindvajsetimi leti predstavili v Ljubljani. Pripravili smo previden, skrben izbor grafik glede na njihovo kakovost in privlačnost. Poleg tega smo izbrali posebno zgodbo oziroma rdečo nit. To je torej nov format razstave, za katerega upam, da ga bomo pogosteje uporabili. Ljubljana je prva, ki ga je deležna.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Epco Runia vodja zbirk in izobraževanja v Muzeju Rembrandtova hiša Radi bi vam pokazali, da Rembrandt ni uporabljal grafik le za to, da bi reproduciral obstoječe delo, kot je bilo v navadi v 17. stoletju. Od začetka je snoval nove prijeme, prilagojene posebnostim tehnike. Pri njem je vsaka grafika samostojno likovno delo in to bi radi predali obiskovalcem razstave. [...] Ko jih gledamo, opazimo, da je bil velik inovator. Ravno zato si jih moramo ogledovati od blizu, in to drugače, kot opazujemo slike.

FOTO: Črt Piksi