Štiristo let star papir za enkratno doživetje

Razstava v Narodni galeriji je po vtisu direktorice Muzeja Rembrandtova hiša Milou Halbesma postavljena v impresivni dvorani in Rembrandta predstavlja v pravi luči. Muzej Rembrandtova hiša, ki se od ustanovitve leta 1911 osredotoča na mojstrove grafike in ima v lasti skoraj vse, je s to razstavo začel novo poglavje razstavljanja v tujini.

»To je z obeh strani privilegij,« je dejal Michel Mohor, višji kustos v Narodni galeriji in vodja projekta. »Dobili smo krasno razstavo, krasne umetnine iz ene od svetovnih prestolnic umetnosti, Nizozemci pa so dobili kompetentnega partnerja, ki jim je dal izvrstne prostore za predstavitev teh del.« K temu je pripomoglo dejstvo, da je galerija tehnično zmožna ohranjati stabilne klimatske pogoje.

Kako je potekala postavitev razstave, kolikšen je to finančni zalogaj in na kakšno skrb zahtevajo te umetnine?