Zdenka Badovinac bo vodila zagrebški Muzej sodobne umetnost

Upravni svet zagrebšekega Muzeja sodobne umetnosti je za novo direktorico muzeja predlagal Zdenko Badovinac. Predlog mora sicer potrditi še župan Zagreba Tomislav Tomašević, poroča portal Jutranji list.

O novi vodji muzeja je odločala tričlanska komisija pod vodstvom Ane Dević. Na razpis so se poleg Zdenke Badovinac prijavile še dolgoletna direktorica zagrebšekga Muzeja sodobne umetnosti Snježana Pintarić ter Vesna Meštrić in Borka Bobovec.

Muzej sodobne umetnosti Zagreb. FOTO: Vogel Voranc/Delo

Zbirka zagrebškega muzeja obsega več kot 12.000 del hrvaških in tujih umetnic in umetnikov. Zbirka, ki jo v muzeju gradijo in nadgrajujejo že več desetletij, ima nabor artefaktov od sredine 20. stoletja do danes. Zastopana je z različnimi mediji, od slikarstva, kiparstva, risbe, grafike do fotografije, videa, filma, instalacij in spletne umetnosti, piše na spletni strani zagrebškega muzeja.

Badovinčeva je od leta 1993 do 2020 vodila ljubljansko Moderno galerijo, po poročanju Jutranjega lista je ena najbolj svetovno znanih kustosov na svetu in med stroko uživa velik ugled. Kljub temu je minister za kulturo Zdravko Simoniti vodenje Moderne galerije začasno prepustil pesniku Robertu Simonišku, nato pa za novega direktorja imenoval profesorja za primerjalno književnost na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici Aleša Vaupotiča.