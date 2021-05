Tomislav Tomašević: Od gorečega aktivista do župana Zagreba

Ta čas je življenje novega župana Zagreba Tomislava Tomaševića, ki bo na tem položaju nadomestil večnega, pred kratkim umrlega Milana Bandića, v znamenju številke ena. Postal je številka ena največjega hrvaškega mesta, pred približno enim letom je bil na parlamentarnih volitvah kot vodja levo-zelene koalicije za 21. stoletje Možemo! (Zmoremo!) presenečenje, ko je osvojil sedem parlamentarnih sedežev.



Pred 11 leti pa je bil v prvih vrstah aktivizma proti nameravani (in pozneje vseeno uresničeni) gradnji poslopja med starimi bloki pri priljubljenem Cvjetnem trgu v središču glavnega mesta. Osrednji očitek pa je bil, da je župan Bandić šel na roko zasebnemu investitorju Tomislavu Horvatinčiću, lastniku Hoto Grupe, ki je zgradil omenjeno poslovno-stanovanjsko poslopje, tako imenovani Cvjetni prolaz v Varšavski ulici.



Prav omenjena akcija na zagrebškem Cvetnem trgu oziroma v Varšavski ulici ga je ponesla v politično orbito. Opazovalci političnega dogajanja na Hrvaškem so si edini, da se v razpravah v maniri smučarskega slalomista spretno izogiba ideološkim razpravam in vsebinam. Ga pa v mandatu, za katerega so mu volivci v Zagrebu namenili krepko podporo, čaka obsežno delo. Obnova stavb po potresu se še zdaleč ni povsem začela, težava z odlaganjem smeti pa je v Zagrebu težava, ki jo je pokojni župan Bandić pometal pod preprogo. Tomašević je volivce prepričal s programom, katerega ogrodje so bile vsakdanje, komunalne teme. Ideologije se v programu skoraj ni dotikal. Skoraj.



Je pa vseeno v enem od predvolilnih soočenj dejal, da »bi vrnil ime Trg maršala Tita«, ki ga je leta 2017 na pobudo (beri: zahtevo) HDZ dal v Trg Republike Hrvatske preimenovati Milan Bandić. Zavzel se je tudi za več varnosti za osebe LGBTIQ in priznal, da je odločen nasprotnik konservativni pobudi, ki poziva k prepovedi splava.



Tomaševića kličejo Senf (Gorčica). Kot je dejal, so mu vzdevek nadeli sošolci že v osnovni šoli; ker jih je njegovo skrajšano ime Tomi spominjalo na znamko gorčice. Veliko pešači in hodi v hribe, nekoč bi se rad povzpel na K2. Živi v zagrebškem naselju Trešnjevka v stanovanju, velikem 39,62 kvadratnega metra. Njegov oče je bil na tokratnih volitvah na listi nasprotnika Miroslava Škora.



»Vem, da oblast nenormalno pokvari ljudi, sem pa prepričan, da Tomašević ne bo prestopil na temno stran,« pravi Vjeran Piršić, Tomaševićev prijatelj in ekološki soaktivist, ki vodi tudi združenje Eko Kvarner.

