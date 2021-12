Zdrava pamet je dokazano zmotljiva

V nadaljevanju preberite:

Kiparja Tomaža Furlana sta zadnje čase zaposlovali dve nebeški Mariji. Prva vrh baročnega kužnega znamenja v njegovi Škofji Loki, ki so mu prav med jesensko eksponentno rastjo epidemiološke krivulje namenili restavratorski poseg – Furlan je v ekipi, ki so ji ta poseg zaupali –, druga pa v Kostanjevici na Krki.

Tamkajšnjo cerkev samostana Fons sanctae Mariae (Studenec svete Marije) je zapolnil z avtorskimi izdelki iz zadnjih let, zbranimi pod krovnim naslovom razstave I made this. Tudi s takšnimi, ki raztegnejo usta v smeri ušes.

Furlan, ki umetniško prakso kombinira z delom na Akademiji za likovno umetnost (tam je diplomiral in magistriral, zdaj pa je tehnolog in docent) ter restavratorskimi posegi, je že okoli dve desetletji znan po tem, da si je v množici strategij, ki jih omogoča sodobna umetnost, izkrčil kotiček, v katerem si na vprašanja, ki si jih zastavlja, rad odgovarja z neposrednim, humanim humorjem ali kombinacijami vsebinskih in vizualnih absurdov.