Želja po posedovanju je neizmerna

Fenomen NFT, nezamenljivih žetonov (non-fungible tokens), še naprej preseneča. Vložki rastejo, platforma OpenSea, ena od najbolj priljubljenih za trgovanje s temi žetoni, je vredna že neverjetnih 11 milijard evrov. Hkrati se postavljajo vedno nova vprašanja o arbitrarnosti plasiranja in izbora žetonov ter ne nazadnje varnosti naložb, kraje iz tako imenovanih digitalnih denarnic niso več redkost. Ob tem se zastavlja vprašanje o vzdržnosti in dolgoročnih učinkih tovrstnih trendov. »Če se vprašamo, ali bo čez petsto let kaj ostalo od umetnosti NFT, mislim, da verjetno ne prav veliko,« meni Breda Škrjanec, kustosinja in muzejska svetnica v MGLC.