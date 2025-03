Kranj na območju nekdanje »Koreje« dobiva 268 novih stanovanj (FOTO)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je na ministrstvo za naravne vire in prostor podal vlogo za integralno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko sosesko Ob Savi v Kranju, nekdanji t.i. Koreji. Gradbeno dovoljenje sklad pričakuje letos, nato pa bo v Kranju že stekla gradnja kar 269 novih stanovanj.

Mestna občina Kranj medtem gradi nov most čez reko Savo in vso pripadajočo cestno, komunalno in drugo infrastrukturo. »V Kranju bomo v treh letih dobili več kot tisoč novih stanovanj. Nekatere soseske so že zgrajene, nekaj se jih gradi, zares pa sem zelo zadovoljen s potekom projekta gradnje stanovanj ob Savi, kjer bo od 269 stanovanj, ki jih gradi Stanovanjski sklad, tudi 22 oskrbovanih stanovanj,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Na Stanovanjskem skladu RS torej pričakujejo, da bi gradbeno dovoljenje za novo sosesko Ob Savi pridobili letos, prva faza soseske z 189 stanovanji bi bila po pričakovanjih lahko končana v letu 2028, druga pa leto kasneje. Stanovanja bodo najemnikom prek razpisa Mestne občine Kranj na voljo po koncu gradnje in pridobitvi vseh dovoljenj.

Mestna občina Kranj (MOK) je že lani jeseni začela obsežni projekt rekonstrukcije Savske ceste in obnove mostu pri Planiki. FOTO: MOK

Šlo bo za sosesko nizkih blokov v treh ali štirih nadstropjih. Zasnovana je tako, da se bo prostor med objekti odpiral proti reki Savi. Stanovanja bodo v blokih razporejena po obodu objektov, ki so nepravilne tlorisne oblike, tako da bodo taka tudi stanovanja.

Stanovanjski sklad bo zgradil tudi podzemno garažo, parkiranje pa bo mogoče tudi na njeni strehi na nivoju terena. Skupaj bo na voljo slabih 400 parkirnih mest. Zasadili bodo številna visokorasla drevesa, zelenje je predvideno tudi kot vizualna bariera za večjo zasebnost v stanovanjih. Ta bodo velika od 35 do 75 kvadratnih metrov, največ (97) jih bo dvoinpolsobnih. Stanovanjski sklad naložbo ocenjuje na 60 milijonov evrov.

Mestna občina Kranj (MOK) je že lani jeseni začela obsežni projekt rekonstrukcije Savske ceste in obnove mostu pri Planiki. Celoten projekt je vreden devet milijonov evrov, samo gradnja mostu pa 2,7 milijona evrov, pri čemer MOK računa tudi na pridobitev evropskih in državnih sredstev.

Novi most bo predvidoma zgrajen letos, jeseni je predvideno tudi rušenje starega, zdaj zaprtega mostu. MOK bo v tem času poskrbela tudi za novo črpališče za kanalizacijo. Novi most pri Planiki bo omogočal dvosmerni promet, zgrajeni bodo vsi priključki nanj, cestna in komunalna infrastruktura, cesta do priključka na Savsko cesto proti Planini, kolesarska povezava, pločniki in avtobusna postajališča. Nova bo tudi javna razsvetljava, urejeni bodo oporni in podporni zidovi ob Savski cesti, poskrbeli bodo za urbano opremo, ozelenitev, odvodnjavanje ter drugo potrebno infrastrukturo, so še sporočili iz občine.