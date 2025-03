V Rdečem morju nesreča turistične podmornice, več mrtvih

V Rdečem morju se je zgodila nesreča turistične podmornice, umrlo je najmanj šest ljudi, poroča BBC. Urad lokalnega guvernerja v Hurgadi je za tiskovno agencijo Reuters potrdil, da je v incidentu s podmornico v Rdečem morju umrlo šest tujcev, katerih narodnost ni znana. Rusko veleposlaništvo v Egiptu je sicer sporočilo, da so bili vsi turisti na krovu podmornice Rusi. Kaj je vzrok za potopitev podmornice, še ni znano.

Na krovu podmornice je bilo okoli 40 potnikov, 29 so jih rešili, devet je ranjenih. Vse so prepeljali v bližnje bolnišnice. Nesreča se je zgodila ob obali egiptovskega mesta Hurgada okoli 10. ure, kilometer stran od obale, poroča BBC.

V objavi na facebooku je sicer rusko veleposlaništvo zapisalo, da je bilo na plovilu 45 potnikov, med njimi tudi mladoletniki.

Podmornica z imenom Sindbad je potonila blizu pristanišča, že več let pa ponuja turistična potovanja na območju Hurgade. Podjetje navaja, da ima dve od edinih »14 pravih rekreacijskih podmornic« na svetu, navaja BBC. Turistom omogoča potovanje 25 metrov globoko v morje, da bi imeli možnost videti »500 metrov koralnega grebena in njegovih morskih prebivalcev«. Kot navaja spletna stran Sindbad Submarines, ima podmornica 44 potniških sedežev, dva pilotska in okrogla okenca, ki vsakemu potniku omogočajo, da opazuje morski svet.