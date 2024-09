Park in igrišče še brez uporabnega dovoljenja

Mestna občina Kranj (Mok) je v drugi polovici maja odprla nov park, posvečen dr. Janezu Bleiweisu. Je največji v mestu, saj se zelene površine, otroško igrišče in prostor za rekreacijsko vadbo razprostirajo na 7500 kvadratnih metrih površin, kjer je bilo v bližini avtobusne postaje prej degradirano območje. A ni trajalo dolgo, ko so ga morali zaradi odločbe inšpektorata za naravne vire in prostor zapreti, ker zanj niso imeli uporabnega dovoljenja.

Kot so nam pojasnili na občini, so ga kljub dejstvu, da zanj niso imeli uporabnega dovoljenja, vsaj slavnostno odprli. Za to so se odločili, ker je park, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju Ravnikar Potokar, uveljavljenem na področju urejanja javnih površin, oblikovan tako, da obiskovalcem vanj ne bi bilo mogoče preprečiti vstopa. V biroju so v skladu s standardi izbrali tudi otroška igrala.

Bleiweisov park je s 7510 kvadratnimi metri – skoraj dve tretjini je zelenih površin – največji park v Kranju. FOTO: Mediaspeed.

Takoj žrtev vandalizma

Zelo dobro obiskani in sprejeti park, ki bi bil sicer lahko po mnenju nekaterih obiskovalcev pri otroških igralih bolj domiselno zasnovan, je bil že v nekaj dneh tarča vandalizma. Žrtev objestnosti je bil najbolj znamenit in oblegan rekvizit, bager z mehanizmom za upravljanje, zaradi česar je občina igralo odstranila. To je zdaj na popravilu, po katerem ga bodo vrnili na igrišče. Kmalu so odstranili še gugalnice v obliki gnezda, saj so jih po mnenju občanov in obiskovalcev nepravilno uporabljali mladostniki. Gnezda so zdaj nadomestile enojne gugalnice, bolj primerne za mlajše otroke.

Slavnostno so odprli največji in osrednji park v mestu, čeprav zanj ni bilo še izdano uporabno dovoljenje, saj zaradi zasnove parka ni mogoče preprečiti vstopa vanj. FOTO: Mediaspeed.

Po naših informacijah se je menda že v prvih dneh po odprtju parka na toboganu lažje poškodovalo nekaj otrok. Na Mestni občini Kranj pravijo, da teh informacij nimajo, in zagotavljajo, da so igrala postavljena v skladu s standardi in imajo vse potrebne certifikate, pregledalo pa jih je tudi podjetje, ki se ukvarja z varnostjo otroških igrišč. Njegov lastnik Slavko Rudolf, ki je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji, je zatrdil, da so igrala varna, ugotovljene pomanjkljivosti pa niso takšne narave, da bi vplivale na varnost. Tam, kjer so bila ugotovljena odstopanja, občina te že odpravlja.

Manjše poškodbe so možne

»Igrala v omenjenem parku imajo svoje pomanjkljivosti in naročniku smo predlagali njihovo odpravo, a nobena od pomanjkljivosti ni bila takšna, da bi bila nevarna za uporabo,« zatrjuje Rudolf in pri tem pojasnjuje, da so igrala namenjena fizičnim aktivnostim različno starih otrok, pri uporabi pa je normalno, da se lahko pripetijo lažje poškodbe. Kot najpomembnejše merilo za varnost je, da si pri padcu iz višine otroci ne poškodujejo glave.

Naložba v park je bila vredna 1,1 milijona evra, pri čemer je občini za projekt uspelo pridobiti 853.220 evrov sofinancerskih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb.