V Kranju bodo zaprli most pri Ilovki

Mestna občina Kranj bo v ponedeljek, 25. novembra 2024, zaradi nujne sanacije zaprla most čez Rupovščico. Prenova lesenih delov mostu je nujna zaradi dotrajanosti, zato bo most zaprt za promet vse do predvidenega zaključka del, 6. decembra 2024.

Sanacijo bo izvedlo podjetje Komunala Kranj, ki bo zamenjalo poškodovane dele konstrukcije in poskrbelo za obnovitev varnosti mostu. Po ocenah bo sanacija stala približno 20.000 evrov, sredstva pa bo občina črpala iz proračuna za redno vzdrževanje cest.

Most je ključen za lokalni promet, zato občina uporabnike že vnaprej opozarja na morebitne zastoje in prosi za razumevanje ter uporabo alternativnih poti. Dodatne informacije o poteku sanacije bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Kranj.