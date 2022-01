Aplikacija za naročanje strank pod vprašajem

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je aplikacijo za (samo)naročanje strank na upravnih enotah Ljubljana, Litija in Logatec vzpostavilo v začetku meseca in jo iz varnostnih razlogov že po enem dnevu delovanja umaknilo. Čeprav so sredi meseca na resornem ministrstvu zatrdili, da bi aplikacijo lahko kmalu ponovno vzpostavili, se to še ni zgodilo. Vprašanje je, ali bo sploh kdaj zaživela, pravijo naši viri. V podjetju Ortus Inc., kjer so razvili sistem UeNaročanje, o podrobnostih ne želijo govoriti. Zaradi varnostnih napak v sistemu pa jih lahko doleti denarna kazen do višine deset tisoč evrov.

Že ob izbruhu epidemije so upravne enote vzpostavile sistem predhodnega naročanja strank prek klicnega centra in e-pošte. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Za aplikacijo, ki bi strankam prek spleta omogočala hitrejše in bolj pregledno naročanje na upravnih enotah v Ljubljani, Litiji in Logatcu (kasneje pa tudi na drugih upravnih enotah po državi), so na razpisu ministrstva za javno upravo pod vodstvom Boštjana Koritnika decembra lani izbrali podjetje Ortus Inc. Vrednost pogodbe znaša dobrih 345 tisoč evrov (z DDV).

Vendar pa bi lahko zaradi ugotovljene varnostne napake, ki je omogočala nepooblaščeni vstop v sistem, to ljubljansko podjetje doletela pogodbena kazen v višini treh odstotkov pogodbene vrednosti z DDV oziroma okoli deset tisočakov. »Ko bo znan obseg škode in trajanje nezmožnosti uporabe popolne storitve (klicni center z javnosti razpoložljivim spletnim naročanjem), bomo opredelili pravne posledice za pogodbenega partnerja,« pravijo na ministrstvu.

Sistem UeNaročanje ne deluje že od 7. januarja. V podjetju Ortus Inc. nedelujoče aplikacije ne komentirajo. MJU: Izbrani izvajalec ima za izdelavo aplikacije pogodbeni odnos s podizvajalcem

MJU: Klicni center deluje

Ker naročanje strank prek spletne strani (https://uen.ortus-inc.si/) po skoraj treh tednih še vedno ne deluje, smo ministrstvo vprašali, kdaj ga bodo ponovno vzpostavili. »Storitev naročanja za stranke v upravnih enotah že deluje, in sicer poteka na dva načina: stranke se lahko naročijo prek klicnega centra in elektronske pošte. Aplikacija oziroma možnost naročanja strank prek spletne strani je bila le del celovitega sistema naročanja. Ta trenutek žal datuma začetka delovanja spletnega naročanja ne moremo napovedovati, vsekakor pa je in bo pri odločitvi o ponovni vzpostavitvi delovanja prioriteta varovanje osebnih podatkov uporabnikov,« odgovarjajo na MJU.

Resornega ministrstva nismo spraševali o predhodnem naročanju strank, ki na upravnih enotah deluje že od začetka izbruha epidemije, ampak o tem, kdaj konkretno bo naročanje prek spleta strankam olajšalo pridobitev osebnih dokumentov, kot so osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in potni list. Samo na območju UE Ljubljana bo namreč letos veljavnost potekla okoli 106 tisoč osebnim dokumentom.

345.000 € (z DDV) znaša pogodba med MJU in Ortus Inc.

Tudi do 2500 klicev na dan

Kako zelo so obremenjeni na upravnih enotah, pove uradni podatek MJU, da klicni center za UE Ljubljana na dan sprejme med 2000 do 2500 klicev strank. »Povprečen čas pogovora operaterja s stranko je štiri minute in pol, kar pomeni, da mora stranka, ki poskuša dobiti zvezo z operaterjem, počakati, da je ta prost. Na termin za fizični obisk upravne enote oziroma za posamezno storitev se na dan naroči med 700 in 800 strank,« dodajajo na ministrstvu. Ob tem pojasnjujejo, da je število dnevno naročenih strank v teh dneh odvisno tudi od razpoložljivosti na posamezni upravni enoti. Število naročenih strank na dan je namreč glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom odvisno tudi od števila javnih uslužbencev, ki so tisti dan prisotni.

Samo na območju UE Ljubljana bo do konca leta veljavnost potekla okoli 106.000 osebnim dokumentom. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Kje se torej zapleta

»Odpravljanju pomanjkljivosti, ki so bile zaznane v sistemu UeNaročanje, se tehnična ekipa MJU intenzivno posveča, v želji, da bi sistem čim prej ponovno zaživel v praksi in bi bil znova na voljo uporabnikom. Tehnična ekipa je tako ves čas v stiku z izvajalcem, od katerega je že prejela nekatere popravke kode, v tem trenutku pa poteka odprava še drugih, pri ponovnem pregledu kode ugotovljenih pomanjkljivosti,« pravijo na MJU.

Neuradno pa smo izvedeli, da aplikacija še ni »dovolj zrela« za ponovno delovanje, naši viri celo dvomijo, da bo ploh kdaj zaživela, prav tako naj bi bila tudi pod vprašajem v celoti izplačana pogodba z Ortus Inc. »Na novinarski konferenci smo zatrjevali, da bo začel v tednu dni delovati klicni center, nikakor pa ne, da bo deloval tudi segment spletnega naročanja. Klicni center s podporo aplikacije, a za interno uporabo, je bil tako vzpostavljen že dan po novinarski konferenci,« dodajajo na ministrstvu.

»Vse je v rokah ministrstva in mi glede tega nismo pristojni.« Tako pa na vprašanje o tem, kdaj bodo ponovno vzpostavili aplikacijo za naročanje, odgovarja Adam Hajdič, direktor podjetja Ortus Inc. Prav tako ni želel odgovoriti na vprašanje, katero podjetje je kot podizvajalec to aplikacijo razvilo. Družba Oruts Inc. je, sodeč po njihovi spletni strani, specializirana za delovanje klicnih centrov, svetovanje in marketing. Na MJU so potrdili, da »ima izbrani izvajalec za izdelavo aplikacije pogodbeni odnos s podizvajalcem« in dodali, da to po razpisnih pogojih ni prepovedano oziroma je v praksi običajno.

Ker so na MJU o varnostnih napakah delovanja aplikacije obvestili tudi urad informacijske pooblaščenke, nas je zanimalo, kakšne so ugotovitve. Odgovorili so le, da so iz omenjenega urada prejeli obvestilo, »da je bila zadeva dodeljena v obravnavo državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov.«