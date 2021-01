Arboretum in Bogenšperk družno v raziskavo garkljev

Javna zavoda Arboretum in Bogenšperk nameravata letos začeti izvajati projekt Garkelj, ki je finančno podprt s finančnimi sredstvi evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za ohranjanje dragocene dediščine, ko je imela vsaka gospodinja na slovenskem podeželju svoj vrt ob hiši, ki so ga krasile začimbe, zdravilne rastline, cvetje in zelenjava.



V projektu nameravata javna zavoda temeljito raziskati vse informacije o garkljih in rastlinah, ki so jih v ograjenih vrtovih gojili v 19. stoletju, pri tem pa načrtujejo, da bodo veliko pozornost namenili proučevanju cvetličnih motivov Marije Auersperg Attems. Grofica jih je slikala iz svojega grajskega vrta in jih tudi dokumentirala. Njena cvetlična tihožitja izražajo izredni čut za opazovanje in naturalizem ter temeljito botanično znanje, ki ga je uporabila tudi pri načrtovanju vrtov na Šrajbarskem turnu in v Dornavi. Dela hranijo Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije in tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti.