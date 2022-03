Bobri so spet med nami

V nadaljevanju preberite:

Že štirinajsto leto zapored v Ljubljani poteka festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Lanski jesenski izdaji bo letos torej spet sledila pomladna, ki bo trajala do 9. aprila. Program Bobrov tokrat poteka o izbranih temah: pripovedovanju in ilustraciji. Občinstvu ne bodo predstavili le novih, inovativnih umetniških oblik upovedovanja ter upodabljanja resničnega in domišljijskega sveta, lastnih misli, čustev in idej, temveč bomo spodbujali tudi aktivno poslušanje in opazovanje okolice.