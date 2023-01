Boj za koncesijo za souporabo e-vozil še ni končan

V nadaljevanju preberite:

Po slabih dveh letih od objave razpisa za izbiro koncesionarja pri vzpostavitvi in upravljanju souporabe električnih vozil v Ljubljani so ga morali na magistratu zaradi pritožb razveljaviti. Iz nedavno objavljene odločitve je razvidno, da bo občina zdaj objavila nov razpis. Za podelitev 20-letne koncesije v prestolnici se sicer potegujeta družbi Avant car in Sharengo. Prvi ponudnik je na trgu že skoraj sedem let in je bistveno večji od drugega ponudnika.