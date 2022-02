Botanični vrt znova vabi z malimi belimi lepotci

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so pripravili festival zvončkov. Letošnji, začel se bo danes in bo trajal do nedelje, bo sedmi po vrsti. Z zanimivim programom, ki se ves suče okrog malih zeleno-belih lepotcev, vsako leto privabijo obiskovalce od blizu in daleč.

V okviru festivala bo mogoče izbrati spomladansko vodenje po vrtu za otroke in odrasle, ogled zbirke zvončkov, predavanje dr. Jožeta Bavcona z naslovom Slovenski zvončki v tujini, predavanje dr. Blanke Ravnjak o fenologiji zvončkov, ustvarjalno delavnico Vrečka z zvončki in Sajenje zvončkov ter Lov na zvončke.

Kot je za Delo povedala Blanka Ravnjak, je festival pomemben, ker z njim med drugim obnavljajo »staro tradicijo nedeljskih družinskih sprehodov in uživanja ob prvih pomladnih cvetlicah. Festival pripomore k dvigu samozavesti ljudi, saj ob festivalu spoznajo lepote zvončka, ki jih tujci neizmerno cenijo.« Obiskovalci se vedno znova čudijo belini zvončkov v Botaničnem vrtu, je še dodala, navdušujeta jih njihova pestrost in številčnost.

Botanični vrt Univerze v Ljubljani ima zbirko različnih sort navadnega malega zvončka (Galanthus nivalis L.), skupaj je opisanih skoraj 50 sort in večina jih je tudi priznanih. Najbolj znana sorta malega zvončka je sorta Ljubljana, ki se pojavlja tudi na mnogih izdelkih Botaničnega vrta, so zapisali na spletni strani ustanove s častitljivo, več kot 200-letno tradicijo. Sorta Ljubljana je bila prvič opisana leta 2008, zanjo so značilni pri dnu zeleno obarvani cvetni listi. Navadni mali zvončki, ki rastejo ali so celo vzgojeni v botaničnem vrtu, so predstavljeni tudi v najuglednejši tuji literaturi.

V okviru festivala bo na voljo tudi spomladansko vodenje po vrtu za otroke in odrasle. FOTO: Jure Eržen/Delo

V Botaničnem vrtu so kot zanimivost dodali, da v Angliji zvončki spet podirajo rekorde. Joe Sharman, imenujejo ga tudi »Gospod zvonček«, je posebno sorto na dražbi prodal za 1850 funtov (2209 evrov). O dražbi je pred kratkim pisal tudi Guardian. Sharmana so citirali, ko je zvončke opisal kot nenehno spreminjajoče se rastline. Po lanskih omejitvah zaradi epidemije koronavirusa bo Botanični vrt v naslednjih treh dneh vrvel od dogajanja, zato tja vabljeni vsi, ki si želite od blizu pokukati v čudoviti svet zvončkov.