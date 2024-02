Domžalčani ostali brez cenejših vstopnic za Arboretum

V nadaljevanju preberite:

V primeru dogovora oziroma podpisa pogodbe o subvencioniranju letnih vstopnic z občino Domžale namerava javni zavod Arboretum Volčji Potok vsem domžalskim občanom, ki so te vstopnice kupili po veljavnem ceniku 55 evrov, vrniti 20 evrov. Znano je namreč, da občinsko vodstvo pogodbe z državnim javnim zavodom ni želelo podpisati, saj so po skoraj dveh desetletjih, odkar obstaja ta praksa, ugotovili, da podpis take pogodbe nima pravne podlage.