Domžalski župan popustil in sklenil pogodbo z DRSI

Vodstvo domžalske občine in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta sklenila pogodbo, ki bo omogočila dolgo načrtovano posodobitev železniške postaje v Domžalah. To pomeni, da dosedanje vztrajanje občinskega vodstva pri poglobitvi proge skozi središče mesta ni spremenilo ničesar. Na direkciji so zadovoljni z občinsko odločitvijo in napovedujejo začetek gradbenih del že prihodnji mesec. A tudi tokrat je bila napoved preveč optimistična, saj je direkcija zavrnila prejeto ponudbo za izvedbo naložbe in v postopku javnega naročila ni izbrala nobenega ponudnika.