Druženje s preteklostjo na Ljubljanskem gradu

Na Ljubljanskem gradu bodo danes in jutri, oziroma 21. in 22. maja, že enajstič zapored organizirali Grajske dneve. Zgodovinsko-turistična prireditev že vrsto let pritegne številne obiskovalce, ki se seznanjajo s srednjeveškim življenjem, kulturo in hrano.

Ljubljanski grad bi bil zagotovo videti povsem drugačen, če ga ne bi 16. maja leta 1905 od državnih oblasti za 60.200 kron odkupil takratni župan Ivan Hribar in ga s tem rešil pred nadaljnjim propadanjem. Grad je prešel v last mesta Ljubljane, vizionarski mož pa je imel z njim velike načrte, ki se dobro stoletje po njegovem odkupu tudi uresničujejo. Ljubljanski grad namreč postaja pomembno kulturno središče slovenske prestolnice.