Država naj začne redno čistiti struge vodotokov

Avgustovska vodna ujma je med drugim močno poškodovala temelje mostu čez Soro na Cesti komandanta Staneta, zato je promet z osebnimi in tovornimi vozili onemogočen. Prebivalci Medvod so se v nedavni anketi z večino glasov odločili, da naj bo most tudi po sanaciji odprt le za pešce in kolesarje. V anketi je sodelovalo skoraj 1700 ljudi, zmagoviti predlog od treh možnih pa je prejel 40 odstotkov glasov.