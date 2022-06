Festival afriške kulture na Špici

Afriška VasFest je tridnevni festival, od petka do nedelje, s katerim želijo priseljenci iz Afrike, njihovi potomci in prijatelji skozi modo, umetnost, šport, kulinariko in glasbo prikazati širok spekter afriških kultur. Dogajal se bo na Špici v Ljubljani, posebni gostje pa bo skupina Daraa Tribes, iz Maroka, ki izvaja tradicionalno glasbo z modernimi pristopi in bo prvič nastopila pri nas.

Festivalski dnevi se bodo začeli že dopoldan z različnimi delavnicami, nadaljevali s kulinariko ter zvečer končali s koncerti in plesnimi predstavami. Zvezde letošnjega festivala je zasedba Daraa Tribes, ki jo sestavlja pet glasbenikov iz petih različnih plemen doline Daraa in živijo v oazi Tagounite. Premorejo unikatno mešanica saharskega bluesa in plemenske glasbe njihovih prednikov. Skupina je nastala spontano, ko je pet prijateljev začelo preigravati melodije vsak svojega plemena. Ugotovili so, da je nastala popolnoma nova, unikatna glasbena zvrst. Leta 2018 so izdali svoj prvi album Igharman, naslednje leto pa še Zamane.

Glasba iz saharskih oaz

Člani skupine svoji glasbi pravijo glasba iz oaz, sicer pa je po svetu bolj znan kot puščavski blues. Kot nam je povedal kitarist Mustapha Aqermim, »je to v bistvu vesel blues. Ker prihajamo iz petih različnih plemen, smo to glasbeno izročilo, ki se je prej izvajali le kot petje ob spremljavi tolkal, nadgradili z modernim instrumentarijem. Treba je poudariti, da je naša dolina zelo bogata s tradicionalno glasbo. Nam je taka glasba kot izhodišče za naš pristop, v pesmih pa pojemo predvsem o ljubezni in miru, lepotah naše zelene doline in okoliške puščave ter o različnih okoljskih vprašanih. Vsekakor pa naša glasba zveni najbolje v puščavi, vendar se bomo potrudili in dobro zazveneli tudi na ljubljanski Špici, kot smo že na številnih velikih in majhnih odrih po celem svetu.« Nastopili bodo jutri in v soboto ob 20. uri, pevec zasedbe Balkhir Razgui pa bo imel v nedeljo tudi delavnico tradicionalnega petja.

Sicer pa bodo na festivalu nastopili še Issiaka Sanou, ki je prišel v Slovenijo kot tolkalist pred več kot 12 leti. Od takrat poučuje djembe bobne v Ljubljani in po Sloveniji. Tudi njegov bratranec Mamourou Sanou je uspešen tolkalist in glasbeni pedagog, ki poučuje več skupin tolkalistov v Ljubljani. Madagaskarsko glasbo bo predstavil Joseph Rakotorahalahy, njegova hčerka Malala Tina Rakoto Serban pa bo nastopila z zasedbo Tantadruj. Koncertno ponudbo bo zaokrožila petčlanska glasbena zasedba Sabakan, ki jo druži ljubezen do zahodnoafriških ritmov. Njihova glasba temelji na ritmu afriških bobnov in tradicionalnem glasbenem izročilu Zahodne Afrike. Ob različnih afriških ritmih pa se bodo predstavilo še nekaj plesalskih projektov.