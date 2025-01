Garažna hiša Ilirija v upravljanje občinskega LPT

Občinsko javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ki upravlja parkirne hiše (PH) Kongresni trg, Kozolec in Rog, bo v kratkem v upravljanje prevzelo tudi garažno hišo v Športnem centru Ilirija. To je razvidno iz poslovnega načrta družbe za letos, ki ga bodo prihodnji mesec potrjevali mestni svetniki. V začetku tedna so že začeli zbirati vloge stanovalcev, ki živijo znotraj območja Gosposvetske, Slovenske, Šubičeve in Bleiweisove in bi želeli najeti parkirno mesto v PH Ilirija. Zanj bodo na mesec odšteli 70 evrov.

Športni center Ilirija, na katerega Ljubljančani čakajo že več kot dve desetletji, občina pa bo zanj plačala okoli 68,2 milijona evrov, bo predvidoma odprt konec meseca. Februarja oziroma najkasneje marca pa bodo polovico od okoli 360 parkirišč v njegovi garažni hiši oddali v najem okoliškim prebivalcem. Vsakemu stanovalcu bo pripadalo največ eno parkirno mesto, je nedavno pojasnil župan Zoran Janković. Pogodbe bodo v družbi sklepali od marca naprej.

Tisti, ki bi želeli najeti parkirno mesto, a ne izpolnjujejo pogojev za okoliške stanovalce, lahko prek spletne strani LPT vlogo oddajo kot fizična ali pravna oseba. In kakšne bodo cene? Za fizične osebe 132, za pravne pa 220 evrov na mesec. Na vprašanje, kolikšno je zanimanje okoliških prebivalcev za najem parkirnih mest v novi garažni hiši, Bojan Babič, direktor LPT, odgovarja: »Natančnega podatka nimam, smo pa prejeli že nekaj prijav.« Kot pravi, bo za bližnje stanovalce na voljo okoli 150 parkirišč, če jih ne bodo oddali, jih bodo lahko najeli vsi zainteresirani.

Za mesečni najem v PH Kongresni trg se je treba postaviti v čakalno vrsto. Parkirišč je tu na voljo 400, na prosto mesto pa trenutno čaka 94 ljudi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ker so vse tri občinske garažne hiše v Ljubljani, torej Kozolec, Kongresni trg in Rog, že nekaj časa popolnoma zasedene, se je za mesečni najem treba postaviti v čakalno vrsto. Tako, denimo, na prosto mesto v PH Kongresni trg, kjer imajo abonenti na voljo 400 parkirišč, čaka 94 ljudi. V PH Kozolec je 105 čakajočih za 220 parkirišč, ki jih oddajajo v mesečni najem. Občinske garažne hiše v primerjavi z zasebnimi veljajo za cenejše, zato so tudi bolj zasedene.

Upravljajo 220 tisoč parkirišč

Kot je razbrati iz poslovnega poročila za letos, so v javnem podjetju LPT, ki je v 100-odstotni občinski lasti, v upravljanje že lani prevzeli parkirišče P+R na Letališki, kar pomeni, da po novem upravljajo 25 parkirišč za osebna vozila in sedem parkirišč P+R (Dolgi most, Barje, Stožice, Stanežiče, Studenec, Ježica in Letališka) ter dve parkirišči za tovorna vozila na Ježici in Bratislavski cesti. Upravljajo tudi 13.500 parkirišč na občinskih površinah na območju časovno omejenega parkiranja. Skupaj tako v mestu upravljajo in vzdržujejo okoli 20.000 parkirnih mest. Zaradi arheoloških raziskav so že v začetku meseca zaprli priljubljeno in dobro obiskano parkirišče na območju Nuka 2, kjer je bilo na voljo 188 parkirnih mest.

Prav zaradi tega napovedujejo, da se bo letos zmanjšalo število parkiranj v ožjem mestnem središču. V začetku leta so v tem delu prestolnice (cona 1) uvedli plačevanje parkirnine tudi ob nedeljah, ob sobotah pa tudi v coni 2 (to je na območju Bežigrada, Mirja, Prul in Krakovega). Na ta račun bodo na letni ravni pridobili dodatnih 131.446 evrov prihodkov. Na vseh 530 parkomatih naj bi še letos omogočili kartično poslovanje, na parkiriščih pa namestili dodatne sisteme za prepoznavo registrskih oznak. Lani so na vseh občinskih parkiriščih in v garažnih hišah v lasti MOL zabeležili dobrih šest milijonov parkiranih vozil, letos jih bo 200 tisoč več.

Garažna hiša pod Kongresnim trgom je, ker je najcenejša, tudi med najbolj zasedenimi. FOTO: Leon Vidic /Delo

Gradnja nove poslovne stavbe

V LPT naj bi letos ustvarili 24,6 milijona evrov prihodkov in dobrih 259 tisoč evrov čistega dobička. Ta bo skoraj polovico manjši kot lani, saj bodo poslovno leto 2024 sklenili s približno 505 tisoč evri dobička. V javnem podjetju se ukvarjajo tudi z urejanjem in vzdrževanjem ljubljanskih tržnic, upravljajo pa tudi pristanišče na Špici in enajst vstopno-izstopnih mest na Ljubljanici. Ker so v poslovnem načrtu zapisali, da bodo začeli priprave na gradnjo nove poslovne stavbe s pripadajočimi zemljišči, prodali pa bodo tudi zemljišče na Cesti dveh cesarjev, nas je zanimalo, kje in kdaj bodo gradili.

»Gre za poslovno stavbo LPP v Stanežičah, kjer bodo poslovne prostore dobili tudi zaposleni LPT. Tja se bo, tako kot je že napovedal župan Janković, družba preselila iz Šiške.« Po selitvi remize se bo tako na tem območju sprostilo okoli 50 tisoč kvadratnih metrov zazidljivega zemljišča. Največ oziroma kar 90 odstotkov prostora bo namenjenega parku, na desetih odstotkih zemljišč pa bodo zgradili mestna stanovanja. »Selitev bo predvidoma v petih letih, saj morajo biti pred tem izvedeni vsi postopki, pridobiti je treba gradbeno dovoljenje in prek javnega naročila izbrati izvajalca,« še pravi Babič.