Glavna tržnica čez tri leta z novo podobo in garažno hišo

Zapornice na Plečnikovi tržnici v teh dneh bolj ali manj samevajo. Malce bolj živahno je ob sobotah, ko je tako prodajalcev kot obiskovalcev nekoliko več. Foto Jure Eržen

Prenova mestne tržnice načrtovana že od leta 2006.

Gradnji nasprotovali v civilni iniciativi in v delu stroke.

MOL načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja leta 2022.

Občina bo prenovila območje med Zmajskim mostom, Plečnikovimi arkadami in Krekovim trgom, prodajalcem pa bodo omogočili boljše pogoje za delo. Računalniški prikaz MOL

Kje smo zdaj?

31

milijonov evrov je ocenjen projekt prenove tržnice

Brez okoljevarstvenega soglasja

V pritličju Mahrove hiše bo prostor pokrite tržnice, v zgornjih nadstropjih pa bodo prostori mestne uprave. Selitev tekstilnega dela trga v sedanjo pokrito tržnico bo omogočila, da bo tržnica pridobila dodatni prostor in postala še bolj zelena.

MOL



Sodni spor traja že tri leta

Celovita prenova osrednje mestne tržnice, ki predvsem zaradi načrtovane gradnje garažne hiše javnost razburja že dobrih 15 let, se bo očitno le začela. Na občini so namreč ravno ta teden objavili nov razpis za izbiro projektanta. Optimistično ocenjujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili že prihodnje leto, leta 2024 naj bi prenovo v večji meri tudi končali. Ob tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da sodno pravdanje med občino in ljubljansko nadškofijo o pripadajočih zemljiščih na tržnici tudi po treh letih še ni končano.Ljubljanski županje že na začetku prvega mandata, torej leta 2006, med 22 ključnimi projekti obljubil, da bo garažna hiša pod glavno mestno tržnico končana do leta 2009. Leta so minevala, projekt se je spreminjal, številni strokovnjaki so izdelovali različne študije. Na občini pojasnjujejo, da je bilo do zdaj izdelanih okoli 20 različnih študij. »Študije so bile izdelane od leta 2005 naprej, večina izmed njih so hidrološke študije, študije Gradbenega inštituta ZRMK, s področja arheologije … itd. Do zdaj je bilo v ta namen porabljenih okoli 130 tisoč evrov,« pravijo na MOL, kjer so ves čas, torej dobrih 15 let, vztrajno ponavljali, da bo projekt zaživel.In to kljub temu, da so mu že od vsega začetka nasprotovali številni meščani, združeni v civilno iniciativo »Tržnice ne damo«, in tudi del stroke. Nadškofija Ljubljana, Stolni kapitelj Ljubljana in Stolna župnija Ljubljana - sveti Nikolaj pa so kot lastniki semenišča, stolnice in župnišča v začetku leta 2018 začeli sodni postopek za določitev pripadajočega zemljišča na parceli, kjer je načrtovana gradnja podzemne garažne hiše.Ker je načrtovana spremenjena podoba glavne mestne tržnice (tudi zaradi epidemije novega koronavirusa) nekoliko potihnila, nas je zanimalo, kje se zatika oziroma zakaj projekt stoji. Na občini zatrjujejo, da projekt nikakor ne stoji in da se ravno v teh dneh premika. »Na podlagi novih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) smo lani izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije s prvonagrajenim na natečaju, to je z birojem Kombinat. Ker po pogajanjih do podpisa pogodbe ni prišlo, smo z omenjenim birojem konec lanskega leta sklenili pogodbo o odkupu avtorskih pravic. V torek pa smo objavili novo javno naročilo za izbiro projektanta, rok za oddajo ponudb je 4. marec«, so pojasnili. Ocenjujejo, da bi prihodnje leto lahko pridobili tudi gradbeno dovoljenje, leta 2024 pa naj bi gradnjo v pretežni meri tudi končali.Agencija za okolje (Arso) je lani sklenila, da morajo na občini zaradi nekoliko spremenjenega projekta pridobiti še okoljevarstveno soglasje. Po najnovejši različici se je namreč spremenil uvoz v podzemne etaže, ki je po novem predviden pri Zmajskem mostu. Povečali se bodo tudi odmiki od sosednjih objektov. Na občini so nam že lani pojasnili, da so spremembe nastale zaradi zahtev ZVKD. Iz takratne odločitve Arsa je tudi razvidno, da bo v podzemni garaži namesto načrtovanih 515 na voljo le 368 parkirnih mest. V zgornji etaži bo 28 parkirišč za dostavna in 340 za osebna vozila. Na vprašanje, ali so okoljevarstveno soglasje že pridobili, na občini odgovarjajo, da ne. »Za to soglasje je potrebna tudi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja skupaj z okoljevarstvenim soglasjem pa je predvidena prihodnje leto.«Ocenjena vrednost projekta se ni bistveno spremenila in znaša okoli 31 milijonov evrov. V letošnjem proračunu bodo za prenovo in gradnjo garažne hiše namenili okoli pol milijona evrov, prihodnje leto 1,5 milijona evrov, leta 2023 pa tri milijone evrov. »Glavnina sredstev bo porabljena za plačilo projektne dokumentacije in z njo povezanih študij, plačilu recenzije projektne dokumentacije, izvajanju arheologije ter plačilu gradbeno-inštalacijskih del in plačilu strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva v proračunu bomo zagotavljali v skladu z dinamiko upravnih postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja,« dodajajo na občini.Ker se občina sodno pravda z ljubljansko nadškofijo, nas je zanimalo, za kaj konkretno gre. »Iz predloga za določitev pripadajočega zemljišča izhaja, da Nadškofija Ljubljana, Stolna župnija Ljubljana in Stolni kapitelj Ljubljana kot lastniki objektov predlagajo določitev pripadajočega zemljišča k stavbam na naslovu Ciril - Metodov trg 4, (nadškofija, semenišče) in Dolničarjeva 1, (župnišče in Ljubljanska stolnica Sv. Nikolaja). Svojo pravico utemeljujejo predvsem na zgodovinskih dejstvih iz 18. stoletja in še prej ter na pretekli rabi zemljišč. Gre za zemljišče znotraj ožjega mestnega središča, v okviru javnih površin,« dodajajo na MOL. V sodnem postopku je sicer že bilo izdelano izvedensko mnenje, občina pa je svoje stališče ljubljanskemu okrajnemu sodišču posredovala že decembra leta 2018. Sodni postopek torej še ni končan.