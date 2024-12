Hotelirji si manejo roke, sobe polno zasedene

V nadaljevanju preberite:

Prestolnico je do oktobra obiskalo kar 13,7 odstotka več turistov kot v primerljivem obdobju lani, število prihodov in nastanitev pa se je glede na isto obdobje leta 2021 več kot podvojilo. Dobri rezultati o obiskanosti tujih gostov se kažejo tudi pri poslovanju ljubljanskih hotelov, saj so decembra in tik pred božično-novoletnimi prazniki že polno zasedeni. Zanimalo nas je, za koliko so se letos podražile hotelske storitve, katerih gostov je največ in kako hotelirji ocenjujejo napovedane spremembe pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin.