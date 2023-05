Industrijske ceste in kamnoloma ne potrebujejo

V nadaljevanju preberite:

V Sostrem, predvsem v okoliških vaseh, zaselkih okoli kamnoloma v Sadinji vasi in v dolini Dobrunjščice, so prebivalci zbrali več kot 400 podpisov proti načrtovani gradnji obvoznice. Nasprotujejo predvsem oživitvi tamkajšnjega kamnoloma, ki se že več let ne uporablja v osnovni funkciji. Kamnolom je predvsem predelovalnica in odlagališče gradbenega materiala, ki ga zasebno podjetje KPL drobi, v preteklosti pa je občasno izkopavalo material vse do podtalnice.