Iz Gorenjske v prestolnico po spremenjenem voznem redu

»Spremembe v voznem redu železnic so povezane z gradnjo nadvoza na Dunajsko cesto, ki se je začel graditi v začetku leta. Že takrat smo opozorili, da se bodo zaradi del izvajale delne ali popolne zapore prometa v tem delu Ljubljane. In ker je gradnja nadvoza zdaj prešla v drugo fazo, se obetajo spremembe za potnike iz Kamnika in tudi iz Jesenic. Te bodo veljale od prihodnjega torka, 11. junija, do nedelje, 16. junija,« je napovedal Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ).

Ob začetku gradnje nadvoza nad Dunajsko cesto so tako na magistratu kot tudi na SŽ ugotovili, da zaradi dobrega in rednega obveščanja javnosti večjih zastojev ni bilo niti v cestnem niti v železniškem prometu. Zdaj pa bo gradnja prešla v drugo fazo, kar pomeni, da se bodo začela dela na železniškem omrežju. Kot je znano, od decembra lani železniški prevoz potnikov do Kamnika in tudi delno do Jesenic poteka s postanki na železniški postaji Ljubljana Šiška. Od vseh 48 vlakov na kamniški progi je 19 vlakov z začetno ali končno postajo na postaji v Šiški, do glavne železniške postaje oziroma obratno pa je organiziran prevoz z avtobusi LPP. »Sprememba, ki se obeta, je, da bodo s prihodnjim torkom, 11. junija, po 19. uri pa do vključno nedelje, 16. junija, do polnoči vsi vlaki iz Kamnika v Ljubljano in iz Ljubljane proti Kamniku vozili do oziroma s postaje Ljubljana Šiška. Od tam pa bo organiziran avtobusni prevoz,« je povedal Mes.

V podvozu Dunajske bo urejeno tudi odvodnjavanje vode, ki običajno stoji ob večjih nalivih FOTO: Jure Eržen/Delo

Kmalu popolna zapora na Dunajski

To pomeni, da noben vlak proti Kamniku in iz njega ne bo vozil do ali z glavne železniške postaje, s ponedeljkom, 17. junija, pa velja stari vozni red SŽ. Tako bo 19 od 48 vlakov spet imelo začetno ali končno postajo v Šiški, vsi preostali vlaki bodo vozili na glavno železniško postajo. »Kar se tiče Slovenskih železnic, je to zadnja sprememba. Glede cestne infrastrukture pa je predvideno, da bo od 27. junija do 30. junija znova veljala popolna zapora prometa. Vendar bomo javnost o podrobnostih še obvestili,« je poudaril Mes. Po besedah Roka Viharja, namestnika direktorja LPP, bodo mestni avtobusi med spremenjenim voznim redom železnic vozili po ustaljeni trasi.

»Bodo pa avtobusi začeli voziti prej kot običajno in tudi v večernem času bodo dodatni odhodi. S postaje Šiška bo tako prvi avtobus odpeljal že ob 5.45 zjutraj, zadnji pa ob 23.55. V nasprotni smeri, torej z glavne železniške postaje, bo prvi avtobus odpeljal ob 4.40 zjutraj in zadnji ob 22. uri. Pomembno je, da so ti nadomestni avtobusni prevozi vezani na prihode vlakov oziroma so usklajeni z voznim redom Slovenskih železnic. Tako bo vsem potnikom omogočen avtobusni prevoz,« je povedal Vihar. In dodal, da bodo tudi v soboto, 15. junija, organizirani nadomestni prevozi LPP, in to kljub temu da je število odhodov in prihodov z vlaki nekoliko manjše. Župan Zoran Janković je pri tem izrazil zadovoljstvo, ker dela na nadvozu nad Dunajsko potekajo v skladu s terminskim načrtom in dodal, da bodo dela zaključena konec avgusta. »Bo pa v podvozu, če bomo dobili gradbeno dovoljenje, urejeno tudi odvodnjavanje vode, ki običajno stoji ob večjih nalivih,« je dodal župan.

Na čakalnem seznamu za vrtce 87 otrok

»Tudi letos smo ocenili, da bomo lahko prihodnje šolsko leto v vrtce sprejeli vse otroke. Trenutno je na centralnem čakalnem seznamu 87 otrok. Od tega je 85 otrok za prvo starostno obdobje, največ otrok na tem seznamu pa je iz drugih občin,« je povedala Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Ne glede na to, da se je vpis v vrtce zaključil že 15. marca, in kljub ugotovitvi, da je bil ob vpisu velik osip otrok, pa so staršem, ki so zamudili rok, omogočili naknaden vpis. »Ugotovili smo, da bo v prihodnjem šolskem letu kar 111 otrok manj, kot jih imamo letos. To pomeni, da je bilo vpisanih okoli 500 otrok manj kot lani, trenutno je v vrtcih 12.886 otrok,« je pojasnila Fabčičeva. Kaže tudi, da bodo imeli vrtci že jeseni 13 oddelkov manj kot v tem šolskem letu, vendar pa bodo v vrtcu Jarše na novo odprli razvojni oddelek s tremi zaposlenimi, prav tako bodo odprli nov oddelek v vrtcu Vodmat.

Deratizacija v Miklošičevem parku

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je zaradi nenadnega pojava glodavcev na tem območju pred kratkim opravil pregled parka, kjer so deratizacijo nazadnje izvedli konec leta 2022. Med ukrepi, ki jih je laboratorij predlagal občini, sta povečana prisotnost mestnih redarjev za nadzor spoštovanja prepovedi hranjenja prostoživečih živali in deratizacija. Slednja je nujna, izvesti pa jo je treba čim prej. »Dela za ta namen smo začeli v ponedeljek s postavitvijo panelne ograje, ki bo onemogočila prehajanje skozi park in zaščito prebivalcev,« je pojasnila Maja Žitnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Celotni postopek deratizacije bo izvedel nacionalni laboratorij, hkrati z deratizacijo Miklošičevega parka pa bodo deratizirali javno kanalizacijo na tem območju. Začeli bodo jutri, končali pa najpozneje v petek, je povedal direktor Voke Snage David Polutnik in hkrati meščane pozval k upoštevanju prepovedi hranjenja prostoživečih živali in odlaganja odpadne hrane v odtoke.