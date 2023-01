Kako do urejenih igrišč, cest in kolesarskih poti

V nadaljevanju preberite:

Sredi decembra lani je 1.398 občank in občanov Medvod, oddalo svoj glas za drugi dveletni participativni občinski proračun. Znotraj enajstih območij so jih med 59 projekti – od 117 prijavljenih v skupni vrednosti dobrih 700.000 evrov – izglasovali 32 v skupni vrednosti 353.500 evrov. Ker je v letih 2023 in 2024 za projekte na voljo 400 tisočakov, bodo v primerih, ko so na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, tam izvedeni tudi najvišje uvrščeni predlogi, ki jih je s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.