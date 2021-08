Kako je Vizjakovo ministrstvo ustavilo razvpiti kanal C0

V nadaljevanju preberite:

Okoljski minister Andrej Vizjak je javnost pred kratkim spomnil na skoraj že pozabljeno gradnjo kanala C0 v Ljubljani. Zaradi poteka trase čez ljubljanski vodonosnik je ta projekt že od vsega začetka razburjal laično in strokovno javnost, navsezadnje tudi politiko. Ker je Arso že lani jeseni za gradnjo med Črnučami in Brodom od MOL zahteval pridobitev okoljevarstvenega soglasja, nas je zanimalo, kdo je odgovoren, da projekt Čisto zate, ki velja za največji slovenski kohezijski projekt s področja varovanja okolja, vreden kar 135,6 milijona evrov, že slabo leto in pol stoji.