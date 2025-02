Kdo bo gradil več kot stomilijonski Atletski center

V nadaljevanju preberite:

Na razpisu za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter zunanjo ureditev Atletskega centra Ljubljana, ki so ga na občini objavili v začetku lanskega oktobra, so do 3. decembra lani prejeli štiri ponudbe znanih gradbincev. Vendar so vsi izvajalci s ponujenimi cenami bistveno presegli načrtovana občinska sredstva za ta projekt. Zato so se na MOL odločili, da glavnega izvajalca (še) ne bodo izbrali, bodo pa izvedli konkurenčni postopek s pogajanji.