Ko pride Vodnik na obisk k Trubarju

Vodnikova domačija se je s programi preselila v središče mesta na Stritarjevo ulico, v Trubarjevo hišo literature, saj so stavbe v Šiški začeli prenavljati. Za spoznavanje na novi lokaciji so pripravili dneve odprtih vrat, ki so se začeli danes in bodo trajali do 24. februarja. V enajstih zaporednih dneh bo veliko brezplačnih dogodkov.

Vodnikova domačija je literarna hiša, ki razvija in ponuja številne dogodke, povezane s knjigami, ob tem pa pod eno streho združuje programe za otroke in odrasle, čitalnico, knjigarno, dva festivala – Otroški knjižni festival in Festival angažiranega pisanja Itn., Pravljični studio, Center ilustracije in pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature. Kot rojstna hiša Valentina Vodnika prevzema tudi skrb za njegovo dediščino.

Kot je na tiskovni konferenci povedala Tina Popovič, programska vodja domačije, bo obnova trajala približno deset mesecev. »V tem času Vodnikova domačija s svojimi programi gostuje v Trubarjevi hiši literature. Mestna občina Ljubljana je odprla Trubarjevo hišo leta 2010, ko je bila Ljubljana eno leto svetovna prestolnica knjige. Do nedavnega jo je upravljala Mestna knjižnica Ljubljana, z našim prihodom pa bodo na tej lokaciji programi, s katerimi smo od leta 2015 delovali v Šiški.« Poudarila je, da so programi, ki jih imajo in razvijajo, namenjeni različnim občinstvom in so raznovrstni. Osnovno področje delovanja pa so literatura in knjige.

Zaradi prostorske omejitve predlagajo, da si pravočasno zagotovite brezplačne vstopnice za dneve odprtih vrat.

Program za staro in mlado

Katja Preša, vodja otroškega programa, je predstavila program za otroke Nedelce in Otroški knjižni festival. Dejala je, da bodo z »Nedelcami nadaljevali tudi na novi lokaciji, vsako nedeljo ob 11. uri, ko bomo za otroke pripravili dogodke. To so lahko predstave, srečanja z avtorji, pripovedovanje … Program je vedno vezan na neko knjigo različnih žanrov. Enkrat je to strip, drugič kakšna poljudnoznanstvena knjiga, mladinski roman … Poskušamo čim širše zastaviti program. Otroški knjižni festival bo letos že devetič. V Šiški je vedno potekal na vrtu Vodnikove domačije, ker pa tukaj nimamo vrta, smo se povezali s Cankarjevim domom, ki bo koproducent. Festival bomo imeli v bližnjem Parku Sveta Evrope.«

Maša P. Žmitek, vodja Galerije Vodnikove domačije in Centra ilustracije, je predstavila programa Galerije Vodnikove domačije in Centra ilustracije, projekt in delovanje Pravljičnega studia pa je razgrnila Špela Frlic, idejna in programska vodja projekta.

Kar enajst dni odprtih vrat

Danes bo ob 19. uri predstavitev kriminalke Čmrljev žleb Agate Tomažič, s katero se bo pogovarjala Renata Zamida, jutri ob 19. uri pa bo Dragan Živadinov spregovoril o gledališču kot spektaklu. To predavanje sledi poudarkom knjige Zoje Skušek Gledališče kot oblika spektakelske funkcije, ki je kot izvirna študija prvič izšla leta 1980 in velja za pionirsko delo s področja gledališke teorije pri nas.

V četrtek, 16. februarja, bo ob 18. uri odprtje skupinske razstave mlade ilustracije. Predstavilo se bo 22 ilustratork in ilustratorjev mlajše generacije, ki v svojih delih na tem področju delujejo z raznolikimi pristopi. Naboru avtorjev in avtoric, ki se na razstavi predstavljajo, je skupno, da se ne omejujejo na en sam medij in njihovo delo spremljamo v različnih oblikah. Dan za tem, v petek, bo ob 20. uri koncert zasedbe Kiki, ki živi in ustvarja v Ljubljani. Na domače odre je prvič stopila leta 2021 na Slovenski noti. Lani je bila del karavane Klubskega maratona Radia Študent in je tik pred izidom svojega prvega albuma Kriki.

Pravljični studio za pripovedovanje

V soboto, 18. februarja, bo med 10. in 12. uro Pravljični studio, laboratorijski projekt, ki spodbuja pripovedovalske kompetence, besedno izražanje pri otrocih. Na delavnici bodo otroci ob svetlobni mizi z ilustratorko in pedagoginjo Nušo Jurjevič raziskovali slovenske ljudske pravljice. Skupaj si bodo izmišljali tudi nove zgodbe, ki bodo zrasle iz nepričakovanih srečanj znanih pravljičnih junakov.

Zvečer pa bo ob 19. uri ITN. – In tako naprej, kjer se srečujejo mladi, ki berejo in razvijajo različne formate dogodkov. Tokratni dogodek v jedro postavlja teorijo. Svoja razmišljanja bodo predstavili teoretiki in teoretičarke nove generacije Mark J. Užmah, Nika Pušlar, Matevž Rems in Tjaša Gajšek. V nedeljo, 19. februarja, bo ob 11. uri Nedelce s komikom, prevajalcem in pisateljem Boštjanom Gorencem - Pižamo. Za otroke bo pripravil zabavno mešanico ljudskih in avtorskih pravljic, eno pa si bo izmisli kar v živo, s pomočjo otrok.

Še literarni dogodki

V torek, 21. februarja, bo ob 19. uri v okviru literarne serije za odrasle o literaturi Afrike pogovor z antropologinjo dr. Sarah Lunaček o knjigi švedskega avtorja Svena Lindqvista Iztrebimo vse divjake. Dan za tem bo ob 19. uri v okviru serije dogodkov Mlado pero pogovor z avtorji Elo Potočnik, Kristjanom Rakarjem, Niko Šoštarič, Mijo Kramar, Laro Gobec, Vereno Gotthardt, Matjažem Jamnikom in Izabello Rajh, pogovor pa bo usmerjal Andrej Hočevar.

V četrtek, 23. februarja, bo ob 19. uri v okviru literarne serije za odrasle Ispeci pa reci Maide Džinić, pogovor z mlado prozaistko in pesnico iz Kopra Selmo Skenderović in vizualno umetnico Samiro Kentrić. V okviru literarne serije za odrasle To bi lahko bil film bo naslednji dan, prav tako ob 19. uri pogovor o romanu Zakaj ne pišem Dijane Matković. Z avtorico Dijano Matković, filmsko producentko Marino Gumzi in Senjo Požar, ki pri Mladinski knjigi in Cankarjevi založbi skrbi za mednarodne odnose, se bo pogovarjal literarni kritik Sašo Puljarević.