Kolesarsko povezali Stično z Jurčičevo Muljavo

Ivanška občina je zaključila gradnjo skoraj deset kilometrov dolge kolesarske steze in risanje oznak na robovih cest, namenjenih varni vožnji kolesarjev od Stične pa vse do Muljave. Na drugem koncu osrednjeslovenske regije – v Kamniku – pa te dni načrtujejo uvajanje v delo za gradbeno podjetje, ki bo zgradilo kolesarsko povezavo od Kamnika pa vse do Ljubljane.

Takšna je nova kolesarska steza proti Muljavi. FOTO: Nejc Travnik

Cilj gradnje kolesarskih poti je povezati naravne in kulturne znamenitosti v občini, je povedal ivanški župan Dušan Strnad. Tej osrednjeslovenski občini je prav v Jurčičevem letu uspelo na trajnostni način povezati občinsko središče z Muljavo, rojstnim krajem prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča. Gradnja kolesarskih poti se je začela na območju šolskega centra v Ivančni Gorici, kjer so z drugim projektom in sočasno gradnjo uredili tudi varnejše in razširjeno avtobusno postajališče in obračališče. Ob postajališču pa so za varnost učencev in dijakov, ki po končanem pouku čakajo na šolske prevoze, postavili tudi nadstrešnice.

Tudi z denarjem EU

Od vzgojno-izobraževalnega centra je sledila gradnja kolesarske povezave proti cistercijanskemu samostanu v Stični in proti Jurčičevini na Muljavi. Trasa za kolesarje skozi središče Ivančne Gorice in čez železniško progo poteka po obstoječih lokalnih in regionalnih cestah. Od krožišča pri Mercatorjevem centru pa poteka ločena kolesarska pot do Mleščevega. Skozi Mleščevo proti Malemu Črnelu in Velikemu Črnelu pa kolesarska pot poteka po obstoječi lokalni cesti. Pred križiščem z regionalno cesto se kolesarska pot loči in gre kot ločena kolesarska povezava proti Muljavi. Pred Muljavo se kolesarska pot vključi na cesto Muljava–Oslica, ki nato kolesarja z ustreznimi talnimi označbami pripelje do Jurčičeve domačije na Muljavi.

Odslej varno kolesarjenje od Stične do Muljave. Vrednost projekta v Ivančni Gorici znaša 2,3 milijona evrov. V pripravi kolesarski projekt Višnja Gora–Ivančna Gorica–Šentvid pri Stični.

Občina je s projektom gradnje kolesarskih povezav med Stično in Muljavo prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti pa tudi k izboljšanju prometne varnosti kolesarjev v prometu, pravi Gašper Stopar z občine Ivančna Gorica. Gradnja kolesarske povezave od Stične skozi Ivančno Gorico do Muljave v dolžini skoraj desetih kilometrov je stala 2,3 milijona evrov, pri tem pa računajo na finančno pomoč Evropske unije in države v višini 1,3 milijona evrov. Po besedah župana Strnada v občini zdaj snujejo nadaljevanje kolesarskega projekta, saj želijo Ivančno Gorico povezati še s Šentvidom pri Stični in s srednjeveškim mestecem Višnjo Goro.

Kolesarjenje

do glavnega mesta

Barbara Strajnar, vodja projektne skupine za gradnjo kolesarske povezave od Kamnika do Ljubljane, je povedala, da se bo v prihodnjih dneh začela uvedba v delo na javnem razpisu izbranega ljubljanskega podjetja KPL. Zgradili bodo 14 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo skozi občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljano. Začetek izvedbe projekta je predviden prav v kamniški občini v Podgorju oziroma na Duplici in se bo vzporedno z regionalno cesto nadaljeval po Mengeškem polju vse do krožnega krožišča v Mengšu in naprej skozi Trzin do Črnuč. Štirim občinam je uspelo pridobiti podporo za črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Vrednost naložbe znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropska unija prispevala skoraj 2,5 milijona evrov, dobrih 620.000 evrov bo primaknila država, občine pa bodo skupaj prispevale 716.000 evrov.