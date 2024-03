Kolikšna je škoda po nedavnem silovitem neurju

Ker je Ljubljano in okolico v soboto zvečer prizadelo silovito neurje s točo in sunki vetra tudi do okoli 100 kilometrov na uro, smo pristojne na MOL vprašali, ali so že ocenili višino povzročene škode. Neurje je namreč nemalo težav povzročilo v stanovanjskih soseskah, kjer je ponekod odkrivalo strehe in zalivalo kleti, brez elektrike je za nekaj ur ostalo tudi več kot 3400 gospodinjstev. Največja škoda pa je zagotovo nastala v gozdovih in na sprehajalnih poteh, saj so bila podrta številna drevesa.

»Javna gasilska služba MOL je med nedavnim neurjem in po njem odstranjevala posledice na kar 74 intervencijah. Primarno so odstranjevali podrto drevje, zasilno prekrivali strehe ter odstranjevali nevarnosti, kot so, denimo, odkrite strehe in strešniki. Obravnavali smo tri poškodbe avtomobilov zaradi podrtih dreves in podrt drog javne razsvetljave. Veter pa je predvsem odkrival strehe in podiral drevesa,« so pojasnili na občinskem oddelku za zaščito in reševanje, ki ga vodi Robert Kus. Pri intervencijah je sodelovalo 129 pripadnikov Javne gasilske službe iz 11 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ljubljana ter Gasilske brigade Ljubljana. Nekatere ceste, denimo Pot Roberta Blinca, dostopi na Cankarjev vrh na Rožniku in Cesta na Orle, pa so bile zaradi odstranjevanja podrtega drevja neprevozne.

Takšno je bilo razdejanje po sobotnem neurju na Parmovi ulici, kjer je skoraj v celoti podrlo zaščitno ograjo v bližini gradbišča. FOTO: Blaž Samec/Delo

Popis škode, če presega določeno vrednost

Hkrati so na občini pojasnili, da sklep o začetku popisa škode izda uprava za zaščito in reševanje, in sicer, če se skupna predhodna ocena škode približa zakonsko določeni mejni vrednosti za dodelitev državne pomoči. Metodologija je sicer opredeljena v uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode. »Glede na obseg tokratnega neurja popisa škode ne načrtujemo. Škodo v gozdovih sicer popisuje zavod za gozdove, za nastalo škodo v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pa so pristojni v javnem podjetju Voki Snagi,« so še povedali na magistratu. Na podjetje, ki spada pod okrilje Javnega holdinga Ljubljana, vodi pa ga David Polutnik, smo zato naslovili vrsto vprašanj, med drugim, kako se bo zaradi neurja nadaljeval načrtovan posek 21 dreves na območju Podrožniške poti. Ta drevesa so bila namreč oslabljena, nevarna, bolna in suha.

»Škode še ni mogoče oceniti, podatek pa bo posredoval Zavod za gozdove Slovenije, in sicer takoj, ko bodo imeli na voljo vse potrebne informacije. Prizadetih je bilo namreč več območij gozda, ki so v lasti številnih lastnikov in solastnikov zemljišč,« odgovarjajo. Pri tem dodajajo, da so vse javne pešpoti že sproščene, odstranjene so bile tudi nevarnosti v pasu teh poti, torej obviselo drevje in vejevje. »Ker pa je teren še vedno namočen, sprehajalce in obiskovalce opozarjamo na možnost, da se ob ponovnem vetru zlomi ali odlomi kakšno drevo ali vejevje. Zato naj bodo ljudje ob obisku Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba previdni in naj uporabljajo javne poti,« dodajajo. Hkrati so tudi pojasnili, da je bil posek 21 dreves na Rožniku že končan, tako da zadnje neurje na to ni imelo nobenega vpliva.