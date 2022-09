Končno spet eden najbolj iskrivih koncertov

V nadaljevanju preberite:

Mestno gledališče ljubljansko je že pred leti začelo s prav posebnimi koncerti, na katerih nastopajo igralci Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) in študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Ti so hitro postali tradicionalni in razprodani. Težko pričakovani odpovedani koncert še iz prejšnje sezone bo v ponedeljek zvečer v ljubljanskem Kinu Šiška, redni pa spomladi prihodnje leto.

Ti koncerti so vedno posebno doživetje, saj po eni strani obujajo glasbeno preteklost in staremu prinašajo svežino, po drugi strani pa vsako leto ponudijo nekaj novega.