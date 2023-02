Končno zagnali projekt Baragovega semenišča

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska občina je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) objavila javni enostopenjski natečaj za dozidavo Baragovega semenišča, rok za oddajo je 20. april. Gre za projekt, ki se na magistratu vleče že leta, za dokončanje znamenitega Plečnikovega dela pa bodo na MOL namenili slabih 14 milijonov evrov. To je razvidno iz rebalansa letošnjega občinskega proračuna, kjer so med drugim navedli, da bo projekt predvidoma končan konec leta 2026.