Leto sprememb in pretečenih osebnih dokumentov

Največja upravna enota v državi je pred številnimi spremembami. S prenovo prostorov na Tobačni bodo pridobili več okenc za stranke, lani jeseni pa so se končno dogovorili za cenejše parkiranje na zasebnem parkirišču. Ker se zaradi preobremenjenosti že od lani soočajo s številnimi odpovedmi zaposlenih, so bili prisiljeni na novo zaposlovati. Kljub epidemiji pa bodo uradniki še naprej zasuti z delom. Vloge za dovoljenja za tujce se namreč kopičijo, poleg tega letos veljavnost poteče skoraj 107 tisoč osebnim izkaznicam, potnim listom in vozniškim dovoljenjem.