Ljubljana bogatejša za 1300 neprofitnih stanovanj

Ena izmed večjih stanovanjskih sosesk z neprofitnimi stanovanji, ki naj bi jo do leta 2026 zgradil občinski stanovanjski sklad, bo Novi center na Povšetovi s 361 stanovanji, okoli 200 stanovanj pa se obeta tudi na območju, ki so ga poimenovali Nad motelom. Gre za zemljišča med Cesto dveh cesarjev, Cesto v Mestni log in Malim grabnom, vendar morajo na magistratu pred tem pripraviti še občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Predvidoma sredi prihodnjega leta pa bo končano naselje Rakova jelša 2.