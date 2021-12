Ljubljana pri pogoju PC kot vzor drugim

»Najnovejši podatki NIJZ kažejo, da je precepljenost v osrednjeslovenski regiji med vsemi statističnimi regijami na prvem mestu, saj znaša 57,5 odstotka. Medtem pa v Ljubljani, kjer imamo tudi največ prebivalcev, dosegamo 59-odstotno precepljenost, imamo tudi najmanj oziroma dobrih 18 odstotkov prebolevnikov. To pomeni, da pogoj PC (preboleli in cepljeni) izpolnjuje 77 odstotkov prebivalcev,« pravi župan Zoran Janković. Hkrati je vlado še enkrat pozval, naj v parlament pošlje zakon o obveznem pogoju PC za vse.

Župan Janković je nanizal tudi podatke o tem, kakšne so razmere v ljubljanskih šolah in vrtcih. V 46 osnovnih šolah in 23 vrtcih je skupno okoli 40 tisoč otrok, kar med 292 tisoč prebivalci Ljubljane predstavlja 13 odstotkov. »Vračanje v normalne razmere torej ovira okoli deset odstotkov ljudi oziroma slabih 29 tisoč prebivalcev, ki še niso cepljeni,« opozarja Janković. Zato prebivalce poziva, naj se cepijo, saj za obvladovanje epidemije stroka ne pozna drugega kot cepljenje. Še enkrat je spomnil na srečanje enajstih županov mestnih občin, ki so že pred dobrim mesecem in pol vlado in državni zbor pozvali, naj sprejmejo zakon o obveznem izpolnjevanju pogoja PC.

»Ta zakon bi pokazal, kdo je tisti, ki skrbi za zdravje. In prav zanima me, kdo iz opozicije bi glasoval proti temu zakonu,« pravi Janković. Po njegovem mnenju bi morala vlada pripraviti spremembo zakona o nalezljivih boleznih, ne pa, da je to storila zunanja institucija, to je Pravna mreža za varstvo demokracije. Župan je še potrdil, da so tudi v Ljubljani pripravljeni sodelovati v množični cepilni akciji, ki bo po vsej državi potekala od 19. do 24. decembra. »Ministra za zdravje Janeza Poklukarja sem opozoril, da izjemnega rezultata ne bo. Imamo pa kapacitete, da vse prebivalce cepimo. In te štiri dni smo na razpolago,« je dejal Janković.

Zavrnjene tožbe staršev

»Prejeli smo tri tožbe staršev, ki odklanjajo pogoj PCT in so zahtevali začasno odredbo. Vendar je upravno sodišče njihovo zahtevo zavrnilo,« je pojasnil župan. Ob tem je poudaril, da v šolah za učence veljajo tudi obveznosti, in ne samo pravice, se pa seveda lahko vsak starš odloči, da se otrok šola doma. Po zadnjih podatkih se je 13. decembra od 25 tisoč učencev le 375 otrok šolalo doma, kar predstavlja samo 1,5 odstotka vseh učencev. Janković je na vprašanje, kako kaže s silvestrovanjem na Kongresnem trgu, odgovoril, da tudi sam ne ve, kakšen bo videti preostanek veselega decembra v mestu. Kljub temu, da imajo pripravljen silvestrski program, namreč še vedno čakajo na odgovor NIJZ.

O zapiranju sejemskih hišic, ki ponujajo hrano in pijačo, razen tistih, ki ponujajo kostanj, pa je dejal, da se mu zdi ta ukrep nesmiseln. In dodal, da vlada pravne podlage za takšno odločitev nima. Hkrati je Janković še enkrat spomnil, je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice zaradi nedavnega zaprtja stojnic s hrano in pijačo na Pogačarjevem trgu že vložilo tožbo.