Ljubljana spet podira turistične rekorde

V nadaljevanju preberite:



Da je bila Ljubljana lani najbolj obiskana občina v Sloveniji, je že sredi marca ob objavi lanskega turističnega obiska pri nas ugotovil statistični urad. V prestolnici je bilo namreč ustvarjenih kar 14 odstotkov vseh turističnih prenočitev pri nas. »Ljubljana je bila najbolj priljubljena občina tudi med tujimi turisti, saj so ti v njej ustvarili kar petino prenočitev,« so izračunali statistiki. Po epidemiji je torej glavno mesto spet začelo podirati rekorde, tako na področju prenočitev in obiska kot tudi pri potrošnji turistov in številu poslovnih dogodkov. In kako so s skokovito rastjo turizma zadovoljni Ljubljančani?