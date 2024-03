Nova aplikacija za sprotno spremljanje turističnih tokov

Slovenske kraje je od začetka leta do 12. marca letos obiskalo 684.171 turistov, ki so skupaj ustvarili 1,86 milijona prenočitev, lahko izvemo iz nove aplikacije Dnevni turistični utrip Slovenije. V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) so jo vzpostavili na državnem turističnem uradu (Surs), aplikacija ponuja interaktivni prikaz dnevnih podatkov o prihodih in prenočitvah turistov v Sloveniji, ki bodo na voljo s samo tridnevnim zamikom.

Surs s tem dopolnjuje redne mesečne objave o turističnem dogajanju v Sloveniji ter tako gostom kot ponudnikom turističnih storitev odpira nove možnosti za spremljanje in načrtovanje turističnih tokov. V aplikaciji tako lahko izračunamo, da smo letos v omenjenem obdobju imeli tri odstotke več turističnih prihodov kot v istem času lani, prenočitev pa za slab odstotek več. Več kot tretjino obiska so ustvarili domači gostje, ki jih je bilo 264.218, sledili so Hrvati, Italijani in Avstrijci. Enak vrstni red je bil tudi pri prenočitvah. Najbolj obiskane so bile občine Ljubljana, Kranjska Gora in Piran, kjer je bilo tudi največ prenočitev. Več kot polovica turistov je za nastanitev izbrala hotele.

Tudi angleška verzija

Vršilka dolžnosti generalne direktorice Sursa Apolonija Oblak Flander je povedala, da je aplikacija namenjena tako domačim gostom kot turističnim ponudnikom, pa tudi tujim gostom, zato so podatki na voljo tudi v angleški različici.

Direktorica STO Maja Pak Olaj je dejala, da nova aplikacija prinaša pomemben mejnik pri spremljanju turistične statistike, saj bo deležnikom v pomoč pri načrtovanju in sprejemanju ukrepov, ker bo mogoče bolj natančno spremljati turistični utrip in vzorce prihodov. »To bo olajšalo upravljanje destinacij, usmerjanje turističnih tokov in promocijo turistične ponudbe,« je poudarila in dodala, da vse to vodi k dvigu dodane vrednosti v turistični panogi.

Pak Olajeva je pojasnila, da je Dnevni turistični utrip Slovenije del projekta vzpostavitve Nacionalnega informativnega središča, ki naj bi pilotno zaživel prihodnje leto. V ta projekt bo poleg prihodkov in prenočitev skupaj vključenih 35 kazalnikov, med drugim izračun bivanja gostov na destinaciji, povprečna poraba turistov, število in delež zaposlenih v turizmu, višina povprečne plače, število obetov s trajnostnim znakom in podobo.

Digitalizacija in zeleni prehod

»S tem uresničujemo digitalizacijo in zeleni prehod slovenskega turizma. Z nacionalnim informacijskim središčem bomo lažje prepoznavali potrebe naših gostov in se odzivali nanje,« je o nacionalnem informacijskem središču dejala direktorica STO.

Omenjeno središče je sicer del strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026. Ta predvideva, da bo omenjeno središče pospešilo zeleni in digitalni prehoda turizma, saj bo zajemal merjenje učinkov turizma v lokalnem okolju, povezoval lokalne in globalne podatke ter deležnikom predstavljal celovito orodje za podatkovno podprto odločanje. »Podatki niso na voljo v realnem času in ne omogočajo osnovnih analiz, saj večina deležnikov podatkov ne shranjuje in ne analizira. Poleg tega trenutna zakonodaja ključnim deležnikom na področju turizma ne omogoča dostopa do podatkov, relevantnih za turizem. To je in bo ena ključnih ovir za dvig dodane vrednosti v turizmu,« je zapisano v omenjeni strategiji.